Новости за ночь: Задержан губернатор Хабаровского края Фургал
Сотрудники Следственного комитета и ФСБ в четверг утром задержали губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Следствие подозревает его в организации покушения на убийство и убийстве нескольких предпринимателей, совершённых в 2004-2005 годах на территории края и Амурской области.
Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, по этому делу ранее были арестованы четверо активных участников организованной преступной группы.
Пресс-служба Фургала на его странице в «Инстаграме» сообщила, что глава региона был задержан возле своего дома. Он не успел заехать на работу и назначить временно исполняющего обязанности.
По данным РЕН ТВ, Фургала отправят на самолёте в Москву.
Юрист Андрей Беловодский рассказал ТАСС, что преступления, которые вменяют Фургалу, имеют срок давности в 10-15 лет.
Фургал выиграл выборы губернатора Хабаровского края у единоросса Вячеслава Шпорта в 2018 году — во втором туре и с большим отрывом.
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