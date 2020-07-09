Новости за ночь: Задержан губернатор Хабаровского края Фургал

Сотрудники Следственного комитета и ФСБ в четверг утром задержали губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Следствие подозревает его в организации покушения на убийство и убийстве нескольких предпринимателей, совершённых в 2004-2005 годах на территории края и Амурской области.

Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, по этому делу ранее были арестованы четверо активных участников организованной преступной группы.

Пресс-служба Фургала на его странице в «Инстаграме» сообщила, что глава региона был задержан возле своего дома. Он не успел заехать на работу и назначить временно исполняющего обязанности.

По данным РЕН ТВ, Фургала отправят на самолёте в Москву.

Юрист Андрей Беловодский рассказал ТАСС, что преступления, которые вменяют Фургалу, имеют срок давности в 10-15 лет.

Фургал выиграл выборы губернатора Хабаровского края у единоросса Вячеслава Шпорта в 2018 году — во втором туре и с большим отрывом.

