Новости за ночь: Внук экс-губернатора Ишаева попал в ДТП в Москве

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев, он и водители двух других иномарок, Porshe и Audi, не успели разминуться на развороте. По имеющимся данным, Ишаев не справился с управлением и протаранил другие автомобили, ехавшие во встречном направлении. В материале утверждается, что он был пьян — тест показал 0,738 промилле. Ишаев пожаловался на боли в голове и ноге, его увезли в больницу.

Ранее Ишаев был лишён водительских прав, пишет РИА ФАН. В 2017 году он на скорости 309 км/ч протаранил три автомобиля, включая фуру, на МКАД, однако спустя некоторое время уголовное дело было закрыто.

Тётя Игоря Ишаева сообщила, что других пострадавших в ДТП нет. «Он взрослый парень, каждый сам должен отвечать за свои поступки. Что натворил, за то и будет отвечать», - приводит Life.ru её комментарий по поводу инцидента с племянником.

