Новости за ночь: В Забайкалье объявлен траур в связи с ДТП с автобусом

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В связи с ДТП с автобусом в Сретенском районе Забайкальского края губернатор Александр Осипов объявил 2 декабря в регионе траур. Об этом сообщается на официальном сайте края. Сегодня на всей территории края будут приспущены российские флаги и флаги Забайкальского края, отменят все развлекательные передачи и мероприятия. По словам Осипова, краевым правительством будет оказана помощь близким погибших в аварии и тем, кто находится в больницах с травмами. Глава региона также высказал соболезнования родным и близким погибших. Родственники погибших получат компенсации в 1 млн рублей. Пострадавшие – от 200 до 400 тыс. рублей. Автобус, ехавший из Читы в Сретенск, упал с моста на лед и перевернулся. В ДТП погибли 19 человек, еще не менее 19 пострадали.

