Новости за ночь: В Забайкалье объявлен траур в связи с ДТП с автобусом
Главные события ночи по версии НСН.
Губернатор Забайкалья объявил траур по погибшим с аварии с автобусом
В связи с ДТП с автобусом в Сретенском районе Забайкальского края губернатор Александр Осипов объявил 2 декабря в регионе траур. Об этом сообщается на официальном сайте края. Сегодня на всей территории края будут приспущены российские флаги и флаги Забайкальского края, отменят все развлекательные передачи и мероприятия. По словам Осипова, краевым правительством будет оказана помощь близким погибших в аварии и тем, кто находится в больницах с травмами. Глава региона также высказал соболезнования родным и близким погибших. Родственники погибших получат компенсации в 1 млн рублей. Пострадавшие – от 200 до 400 тыс. рублей. Автобус, ехавший из Читы в Сретенск, упал с моста на лед и перевернулся. В ДТП погибли 19 человек, еще не менее 19 пострадали.
Bild: США готовят санкции против «Северного потока-2»
Санкции США против проекта «Северный поток-2» могут затронуть компании, участвующие в строительстве трубопровода. Об этом, поданным немецкой газеты Bild, сообщил глава комитета США по международным делам Джим Риш. Отмечается, что под ограничительные меры может попасть швейцарская Allseas, занимающаяся подводной укладкой труб. Кроме того, санкции могут быть введены против немецких компаний, которые сотрудничают с «Газпромом». Как пишет издание, санкции могут быть введены до католического Рождества. Предполагается, что меры заставят строительные фирмы прекратить работу над газопроводом. Ранее специальный комитет сената поддержал законопроект о санкциях, но его должны будут также одобрить палата представителей, сенат и президент.
Глава «Укроборонпром» заявил о превосходстве над Россией на внешних рынках
Новый заместитель гендиректора концерна «Укроборонпром», бывший депутат Верховной рады Мустафа Найем заявил, что украинская компания обошла Россию на внешних рынках. Об этом он сказал в интервью телеканалу ATR. По словам Гайема, «Укроборонпром» продолжает конкурировать в этом плане с Москвой. Топ-менеджер сообщил, что в течение 30 лет «Укроборонпром» не финансировался, но продолжает «выигрывать» позиции на внешних рынках у России», потому что предприятие обслуживает технику советского происхождения, предоставляет комплектующие к бронетехнике и авиации. Найем добавил, что Украина обладает рядом предприятий, «которые реально могут конкурировать на внешних рынках».
Названы регионы России, где больше всего жителей получают высокие зарплаты
Составлен рейтинг регионов с самой большой долей жителей, получающих высокие зарплату. На первых двух строчках оказались Чукотский и Ямало-Hенецкий автономные округа. На третьей Москва — там зарплату более 100 тыс. рублей в месяц получают 32,1%, 31,7% и 27,4% работающих жителей соответственно. Об этом говорится в исследовании «РИА Новости». На последнем месте в списке оказались Орловская область (0,9%), Республика Дагестан (0,9%) и Кабардино-Балкарская Республика (0,7%). В целом по стране в 2019 году зарплату более 100 тыс. рублей в месяц получают 7% россиян.
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