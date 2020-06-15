Расстрелявший московских полицейских россиянин не умер
Мужчина, который сегодня напал на сотрудников ГИБДД в Москве с оружием, не скончался. Смерть стрелка опровергли в Следственном комитете.
Инцидент произошел на Ленинском проспекте, где инспекторы остановили для проверки автомобиль такси. Во время оформления протокола за грязные номера на сотрудников напал прохожий - 25-летний уроженец Ингушетии Ратмир Галаев.
Он начал стрелять в полицейских, по некоторым данным, из травматического пистолета. В результате завязалась перестрелка, при этом ранения получили как нападавший, так и стражи порядка. Один из сотрудников ГИБДД находится в тяжелом состоянии.
Видеозапись перестрелки ранее появилась в интернете. Вскоре после инцидента в СМИ попали в сведения, что напавший на полицейских скончался в больнице.
Известно, что ранее Галаев не состоял на учете органов внутренних дел и не находился в розыске. Мотивы его поступка устанавливаются.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
537 тыс.+8 246 / сут.
Умерли
7 091+143 / сут.
Выздоровели
285 тыс.+4 489 / сут.
- Расстрелявший московских полицейских россиянин не умер
- Россия подняла истребители на перехват бомбардировщиков США
- Умер еще один экс-министр первого правительства Ельцина
- СМИ узнали об отказе турецких компаний платить «Газпрому»
- Открывший огонь по сотрудникам ГИБДД в Москве умер
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru