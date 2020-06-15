Расстрелявший московских полицейских россиянин не умер

Мужчина, который сегодня напал на сотрудников ГИБДД в Москве с оружием, не скончался. Смерть стрелка опровергли в Следственном комитете.



Инцидент произошел на Ленинском проспекте, где инспекторы остановили для проверки автомобиль такси. Во время оформления протокола за грязные номера на сотрудников напал прохожий - 25-летний уроженец Ингушетии Ратмир Галаев.



Он начал стрелять в полицейских, по некоторым данным, из травматического пистолета. В результате завязалась перестрелка, при этом ранения получили как нападавший, так и стражи порядка. Один из сотрудников ГИБДД находится в тяжелом состоянии.

Видеозапись перестрелки ранее появилась в интернете. Вскоре после инцидента в СМИ попали в сведения, что напавший на полицейских скончался в больнице.



Известно, что ранее Галаев не состоял на учете органов внутренних дел и не находился в розыске. Мотивы его поступка устанавливаются.

