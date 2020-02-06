Новости за ночь: Трое погибли при жёсткой посадке самолёта в Стамбуле

На борту самолёта находились 177 пассажиров и шесть членов экипажа. Практически все они – 179 человек – получили ранения, сообщило агентство Anadolu со ссылкой на Минздрав Турции.

Причиной трагедии называют погоду. Расследование инцидента ведёт турецкая прокуратура.

Известно, что россиян на борту самолёта не было.

