Новости за ночь: Трое погибли при жёсткой посадке самолёта в Стамбуле
6 февраля 202007:47
До трёх выросло число жертв авиакатастрофы в стамбульском аэропорту Сабихи Гёкчен, где самолёт авиакомпании Pegasus при жёсткой посадке выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. Лайнер развалился на три части.
На борту самолёта находились 177 пассажиров и шесть членов экипажа. Практически все они – 179 человек – получили ранения, сообщило агентство Anadolu со ссылкой на Минздрав Турции.
Причиной трагедии называют погоду. Расследование инцидента ведёт турецкая прокуратура.
Известно, что россиян на борту самолёта не было.
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ФОТО: Matt Perreault / Flickr.com
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