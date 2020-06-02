СМИ: Основатель паблика «Мужское государство» Владислав Поздняков зарезан в Стамбуле

Основатель паблика «Мужское государство» Владислав Поздняков убит в Стамбуле. Об этом Telegram-каналу «Подъем» рассказал его знакомый.

По его словам, сначала информация появилась в сети, и он решил проверить ее, позвонив матери Позднякова. Она подтвердила гибель сына. Женщина рассказала, что он погиб от нескольких ножевых ранений, которые были нанесены ему в подъезде собственного дома.

Скончался Поздняков в реанимации, не приходя в сознание. По словам источника, блогер получал угрозы «по несколько тысяч ежедневно, особенно после того, как им заинтересовались в Чечне».

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«Подъем» отмечает, что других подтверждений информации о смерти Позднякова нет, однако в соцсетях пользователи начали выкладывать фото мужчины, похожего на него, лежащего на ступеньках с ножевым ранением.

Поздняков - создатель радикального паблика, участники которого устраивали травлю и угрожали представителям ЛГБТ, а также россиянкам, которые были замечены в любовных связях с иностранцами. В частности, жительница Краснодара Екатерина Фролова, усыновившая темнокожего ребёнка, подверглась травле со стороны Позднякова, сообщает news.ru.

В декабре 2018 года районный суд Нижнего Новгорода приговорил Позднякова к двум годам условно за возбуждение ненависти к женщинам, однако в марте 2019-го приговор был отменен в связи с частичной декриминализацией статьи 282 УК РФ.

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ФОТО: vk.com
ТЕГИ:СмертьБлогер
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