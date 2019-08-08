Новости за ночь: При штурме дома экс-президента Киргизии пострадали 48 человек
Главные события минувшей ночи по версии НСН.
В спецоперации по задержанию Атамбаева пострадали 48 человек
Один из бойцов спецназа, пострадавший при штурме дома экс-президента Киргизии, скончался в больнице. По последним данным всего в ходе операции пострадали 48 человек, 38 из них находятся на стационарном лечении, девять отправлены на амбулаторное лечение, пишут «РИА Новости».
Накануне спецназ предпринял попытку силового захвата Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш, которая была отбита сторонниками экс-президента.
Атамбаева обвиняют в незаконном завладении участком в Кой-Таше, незаконном обогащении, освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева и коррупции при модернизации ТЭЦ в Бишкеке. В конце июля его лишили статуса бывшего президента, который предполагает привилегии, и сняли неприкосновенность. Сам Атамбаев считает обвинения против себя абсурдом.
Госпитализированы 44 человека после ДТП под Новороссийском
В результате аварии с участием автобуса и легкового автомобиля под Новороссийском были госпитализированы 44 человека, 13 из них экстренно прооперированы. Еще трое погибли, в том числе двое детей, пишет ТАСС.
Сообщается, что трое пострадавших доставляют реанимобилями в Краснодар, а позже планируется на вертолете доставить туда еще одного ребенка.
ДТП произошло накануне вечером на 16-ом километре автодороги Новороссийск-Керченский пролив. Как сообщает ГИБДД, произошло лобовое столкновение автомобиля Volkswagen Touareg и автобуса Hyundai, после чего транспортные средства опрокинулись в обрыв глубиной около 30 метров.
СМИ узнали о создании в армии РФ спецподразделений антихакеров
Российское министерство обороны создаст особые подразделения для защиты «военного интернета», пишет газета «Известия» со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.
В задачу новых спецподразделений будет входить поиск и нейтрализация виртуальных угроз.
Отмечается, что в бригадах связи окружного подчинения уже действуют роты локализации сетевых угроз. В ближайшее время в Минобороны примут решение о создании таких же подразделений в других частях, пишут СМИ.
Власти Венесуэлы отказались от переговоров с оппозицией
Президент Венесуэлы Николас Мадуро отказался участвовать в ранее запланированных на 8-9 августа переговорах с оппозицией страны на Барбадосе. Об этом объявил министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес в Twitter.
По его словам, несмотря на то, что представители оппозиции уже находятся на Барбадосе, президент Николас Мадуро решил не направлять делегацию «из-за грубой и жестокой агрессии» со стороны администрации Дональда Трампа, которая пошла на «незаконную блокировку экономики, торговли и финансов» Венесуэлы.
Напомним, что Трамп ранее подписал указ о блокировке с 5 августа активов властей Венесуэлы в юрисдикции США, включив в список Центробанк страны и государственную нефтяную компанию PDVSA.
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