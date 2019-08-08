Новости за ночь: При штурме дома экс-президента Киргизии пострадали 48 человек

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Один из бойцов спецназа, пострадавший при штурме дома экс-президента Киргизии, скончался в больнице. По последним данным всего в ходе операции пострадали 48 человек, 38 из них находятся на стационарном лечении, девять отправлены на амбулаторное лечение, пишут «РИА Новости».

Накануне спецназ предпринял попытку силового захвата Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш, которая была отбита сторонниками экс-президента.

Атамбаева обвиняют в незаконном завладении участком в Кой-Таше, незаконном обогащении, освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева и коррупции при модернизации ТЭЦ в Бишкеке. В конце июля его лишили статуса бывшего президента, который предполагает привилегии, и сняли неприкосновенность. Сам Атамбаев считает обвинения против себя абсурдом.

