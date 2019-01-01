Новости за ночь: Названы имена Героев России, погибших в Баренцевом море

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﻿Установлены личности двух Героев России, погибших в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным источника, один из погибших — капитан первого ранга и командир пострадавшей подлодки Денис Долонский. Звание Героя России он получил около 6-7 лет назад за исследование Арктики и Антарктики. Вторым погибшим оказался испытатель глубоководной военной техники, капитан первого ранга Николай Филин, ставший Героем России в 2018 году. Оба капитана были приписаны к воинской части Петергофа.

Ранее появилась информация, что среди погибших подводников были семь капитанов первого ранга и два Героя России. По информации «Новой газеты», погибшие были офицерами, элитой Военно-морского флота России.

Напомним, инцидент произошел в понедельник, 1 июля, в ходе проведения батиметрических измерений. В результате пожара погибли 14 моряков-подводников. Есть также выжившие. На данный момент сообщается, что их 4 или 5 человек и они были доставлены в военно-морской клинический госпиталь Североморска.

