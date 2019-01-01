Новости за ночь: Названы имена Героев России, погибших в Баренцевом море
Главные события минувшей ночи по версии НСН.
Названы имена погибших Героев России в Баренцевом море
Установлены личности двух Героев России, погибших в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
По данным источника, один из погибших — капитан первого ранга и командир пострадавшей подлодки Денис Долонский. Звание Героя России он получил около 6-7 лет назад за исследование Арктики и Антарктики. Вторым погибшим оказался испытатель глубоководной военной техники, капитан первого ранга Николай Филин, ставший Героем России в 2018 году. Оба капитана были приписаны к воинской части Петергофа.
Ранее появилась информация, что среди погибших подводников были семь капитанов первого ранга и два Героя России. По информации «Новой газеты», погибшие были офицерами, элитой Военно-морского флота России.
Напомним, инцидент произошел в понедельник, 1 июля, в ходе проведения батиметрических измерений. В результате пожара погибли 14 моряков-подводников. Есть также выжившие. На данный момент сообщается, что их 4 или 5 человек и они были доставлены в военно-морской клинический госпиталь Североморска.
Глава МИД Канады начала встречу с Зеленским с цитаты Путина
Глава канадского министерства иностранных дел Христя Фриланд начала свое выступление на конференции по Украине в Торонто, на которой присутствовал новый украинский лидер Владимир Зеленский, с цитаты Владимира Путина.
По словам дипломата, в преддверии «Большой двадцатки» Путин дал интервью Financial Times, в котором объявил, что либеральная идея изжила себя. Фриланд отметила, что Канада осуждает это заявление, а премьер страны Джастин Трюдо защищает идеи либерализма не только внутри страны, но и по всему миру.
Фриланд также сообщила, что власти Канады намерены не впускать в страну жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР с российскими паспортами.
В Минздраве назвали главного убийцу россиянок
Почти четверть (23,8%) российских женщин трудоспособного возраста умирают от новообразований, сообщили «Российской газете» в Минздраве.
Чуть меньше (22,9%) умирают от болезней системы кровообращения. На третьем месте рейтинга расположились внешние причины – от них погибают 19,2 процента россиянок.
В ведомстве отметили, что коэффициент смертности женщин в трудоспособном возрасте по последним данным (за 2017 год) составляет 209,4 на 100 тысяч человек, что на 6,9 процента ниже, чем годом ранее.
Больше всего трудоспособных россиянок умирает в Кемеровской области, Тыве и на Чукотке, а меньше всего — в Чечне, Ингушетии и Дагестане.
В Иркутской области нашли живыми пятерых из пропавших без вести в зоне паводка
Пять человек из 13 числившихся пропавшими без вести в подтопленных районах Иркутской области найдены живыми, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.
Участники поисково-спасательной операции продолжают поиски еще восьми пропавших.
В регионе остаются подтопленными около 3,5 тысяч жилых домов в 32 населенном пункте. В результате паводка погибли 18 человек.
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