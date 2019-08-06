Новости за ночь: Число пострадавших от взрывов под Ачинском возросло до 12

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Число пострадавших от взрывов на складе под Ачинском возросло до 12. Накануне на арсенале пороховых зарядов под Ачинском в Красноярском крае произошло возгорание и начались взрывы боеприпасов.

По предварительным данным, там может находиться до 40 тысяч снарядов. На территории Ачинского района введен режим чрезвычайной ситуации.

К ликвидации огня и последствий пожара привлечены саперы, участвовавшие в специоперации в Сирии, и спецтехника.

Во вторник, 6 августа в населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 километров от места ЧП, началась эвакуация.

