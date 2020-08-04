Ужасный взрыв в порту Бейрута попал на видео
Мощнейший взрыв прогремел в районе морского порта Бейрута недалеко от базы военно-морских сил Ливана. Детонация сотрясла жилые кварталы ливанской столицы, передает ТАСС. Ряд жилых домов и офисных помещений получили повреждения.
Сообщается о десятках пострадавших. Есть ли погибшие пока не уточняется. Причины взрыва пока не называются. При этом телеканал Al Hadath предполагает, что территория морского порта могла быть подвергнута ракетному удару.
В свою очередь телеканал Al Mayadeen информировал, что сдетонировал большой склад пиротехнических изделий. Момент взрыва попал на видео.
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