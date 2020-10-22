Новое нападение совершено на банк Грузии

Новое нападение совершено на Банк Грузии, в отделении которого был захват заложников, передает РИА Новости.

Теперь ограблена машина инкассации в Кобулети, украдены $75 тыс.

Новости за ночь: Всех заложников в Грузии освободили, захватчик банка скрылся

В среду вооруженный гранатой и автоматом мужчина напал на филиал Банка Грузии в Зугдиди и захватил 43 заложника, сообщает RT. После он скрылся с тремя заложниками на машине, их удалось освободить. Сам преступник до сих пор не пойман.

Местные СМИ сообщили, что нападавший мужчина мог ранее проходить военную службу или работать сотрудником одного из силовых ведомств. Не исключено, что для освобождения заложников сотрудники правоохранительных органов передали преступнику требуемую им денежную сумму в 500 тысяч долларов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроисшествиеНападениеБанкГрузия
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