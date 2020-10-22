Новости за ночь: Всех заложников в Грузии освободили, захватчик банка скрылся
Трое заложников, ранее захваченных грабителем банка в грузинском городе Зугдиди, освобождены, заявили в МВД.
Сообщается, что заложники доставлены в одно из отделений полиции. Сам преступник до сих пор не пойман.
Накануне вооруженный гранатой и автоматом мужчина напал на филиал Банка Грузии в Зугдиди и захватил 43 заложника. После он скрылся с тремя заложниками на машине, их удалось освободить.
Местные СМИ сообщили, что нападавший мужчина мог ранее проходить военную службу или работать сотрудником одного из силовых ведомств. Не исключено, что для освобождения заложников сотрудники правоохранительных органов передали преступнику требуемую им денежную сумму.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru