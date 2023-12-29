Новгородский сенатор Писарева попала в ДТП на трассе М11

Член Совета Федерации от Новгородской области Елена Писарева сообщила, что попала в дорожно-транспортное происшествие на трассе М11 «Нева». Об этом она написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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ДТП произошло, когда сенатор с семьей возвращалась из Москвы в Новгород. Подробностей аварии Писарева не привела.

«Слава Богу, все живы. Берегите, пожалуйста, себя!» - написала она.

К сообщению Писарева прикрепила фотографию пострадавшего автомобиля.

В пятницу, 29 декабря, министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин пострадал в ДТП с тремя автомобилями по пути в Уфу. Состояние чиновника не уточняется, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ДТПНовгородская ОбластьСенаторыСовет Федерации

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