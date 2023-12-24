В Москве автомобиль Lamborghini насмерть сбил пешехода
24 декабря 202321:30
На Ленинградском шоссе в Москве произошло ДТП с участием автомобиля Lamborghini Urus, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
Происшествие произошло в 19:00 в районе дома №16 по Ленинградскому шоссе. Автомобиль сбил пешехода, переходящего проезжую часть в неположенном месте.
От полученных травм мужчина скончался. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
Ранее сообщилалось, что микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем в Ростовской области. Жертвами ДТП стали четыре человека, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru