В Москве автомобиль Lamborghini насмерть сбил пешехода

На Ленинградском шоссе в Москве произошло ДТП с участием автомобиля Lamborghini Urus, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

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Происшествие произошло в 19:00 в районе дома №16 по Ленинградскому шоссе. Автомобиль сбил пешехода, переходящего проезжую часть в неположенном месте.

От полученных травм мужчина скончался. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее сообщилалось, что микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем в Ростовской области. Жертвами ДТП стали четыре человека, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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