Носовую часть танкера «Волгонефть-239» обнаружили на дне Черного моря

Носовая часть танкера «Волгонефть-239», который потерпел крушение в Керченском проливе, обнаружена на дне моря. Это удалось сделать с помощью эхолота, сообщили в администрации Краснодарского края. Сейчас водолазы обследуют объект, чтобы выявить возможную утечку нефтепродуктов.

Специалисты продолжают контролировать 160 километров побережья Кубани, а также акваторию Черного моря в данном районе на предмет загрязнения топливом. Обнаруженные пятна мазута удаляют с помощью биосорбента.