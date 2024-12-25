Носовую часть танкера «Волгонефть-239» обнаружили на дне Черного моря

Носовая часть танкера «Волгонефть-239», который потерпел крушение в Керченском проливе, обнаружена на дне моря. Это удалось сделать с помощью эхолота, сообщили в администрации Краснодарского края. Сейчас водолазы обследуют объект, чтобы выявить возможную утечку нефтепродуктов.

Специалисты продолжают контролировать 160 километров побережья Кубани, а также акваторию Черного моря в данном районе на предмет загрязнения топливом. Обнаруженные пятна мазута удаляют с помощью биосорбента.

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Танкеры с грузом мазута «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение 15 декабря в условиях шторма. Погиб один моряк, остальных эвакуировали. В районе ЧП произошел разлив топлива.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным Ространснадзора, оба танкера вышли в Керченский пролив в нарушение сезонных ограничений на плавание в акватории. Спасатели и волонтеры убрали с пляжей в районе Анапы более 20 тысяч тонн грунта, загрязненного мазутом. Вместе с тем, согласно расчетам, объем загрязнения может увеличиться в 10 раз.

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ФОТО: Скриншот с видео
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