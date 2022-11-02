Nord Stream завершила первичный сбор сведений на месте повреждения «Северного потока»

В сообщении оператор трубопровода говорится, что на морском дне были обнаружены кратеры техногенного характера.

«По предварительным результатам осмотра места повреждения на морском дне обнаружены кратеры техногенного характера глубиной от трёх до пяти метров на расстоянии около 248 метров друг от друга», - уточнили в Nord Stream AG.

В компании добавили, что участок трубы между кратерами полностью разрушен, «радиус разброса фрагментов трубы составляет не менее 250 метров».

Ранее российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия начала изучать причины взрывов на «Северных потоках», сообщает RT.