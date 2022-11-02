Nord Stream завершила первичный сбор сведений на месте повреждения «Северного потока»

Компания Nord Stream AG объявила о завершении первоначального сбора данных на месте повреждения первой нитки газопровода «Северный поток» в исключительной экономической зоне Швеции, сообщает пресс-служба компании.

Эксперт рассказал, кто и как мог взорвать «Северные потоки»

В сообщении оператор трубопровода говорится, что на морском дне были обнаружены кратеры техногенного характера.

«По предварительным результатам осмотра места повреждения на морском дне обнаружены кратеры техногенного характера глубиной от трёх до пяти метров на расстоянии около 248 метров друг от друга», - уточнили в Nord Stream AG.

В компании добавили, что участок трубы между кратерами полностью разрушен, «радиус разброса фрагментов трубы составляет не менее 250 метров».

Ранее российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия начала изучать причины взрывов на «Северных потоках», сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГазопроводВзрывСеверный ПотокСеверный Поток-2
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры