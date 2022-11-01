Эксперт рассказал, кто и как мог взорвать «Северные потоки»

По его мнению, со значительной долей вероятности к инциденту причастна Великобритания, дальше прочих продвинувшаяся в производстве беспилотных полупогружных аппаратов, начинённых взрывчаткой.

Он отметил, что подобные устройства управляются через наземные, корабельные и спутниковые средства связи, и способны работать на глубине до 100 метров, тогда как труба газопровода залегала на глубине 80 метров.

«Такие подводные аппараты в длину примерно 7–12 метров, их можно спустить с борта любого надводного корабля. Это делается буквально за 15 минут, никто не заметит», - пояснил Гундаров.

Эксперт добавил, что России могут помешать провести расследование, в том числе погодные условия.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия начала изучать причины взрывов на «Северных потоках», руководству «Газпрома» докладывают все данные с мест ЧП, сообщает RT.