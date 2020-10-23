НКР заявила о повреждении газопровода при ракетном обстреле

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявила, что азербайджанские военные повредили газопровод при обстреле Степанакерта. Об этом сообщается в Telegram-канале инфоцентра НКР.

Отмечается, что газопровод обслуживал один из жилых кварталов Степанакерта. Кроме того, в результате ракетного удара по столице непризнанной республики были разрушены близлежащие хозяйственные сооружения хозяйственного и магазины. По данным спасателей, никто из жителей не пострадал.

Конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в атаках на линии соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирного населения. Позже в Москве в ходе переговоров Ереван и Баку договорились о прекращении огня с 10 октября, однако боевые действия на Южном Кавказе продолжаются. Азербайджан заявляет о взятии под контроль ряда населённых пунктов в Карабахе.





