Нижегородцы получили рекомендации проветривать жилье из-за сильного запаха газа
В Нижегородской области власти порекомендовали жителям областного центра постоянно проветривать квартиры после многочисленных жалоб на сильный запах газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службагубернатора региона.
По поручению главы Нижегородской области Глеба Никитина начал работать оперативный штаб, который должен выявить и устранить причины появления в квартирах нижегородцев запаха газа. Возглавил эту работу замгубернатора Дмитрий Краснов.
«По данным регионального министерства экологии, на текущий момент запах газа в Нижнем Новгороде ослабевает и практически не ощущается. Региональное министерство энергетики и ЖКХ рекомендует качественно проветрить квартиры. Спасатели продолжают поиск источника возникновения запаха газа», - сообщает пресс-служба нижегородского губернатора.
Причины возникновения запаха газа устанавливают сотрудники ГУ МЧС по Нижегородской области. Представители Роспотребнадзора производят заборы проб воздуха.
По данным пресс-службы ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», причина возникновения резкого запаха в жилых домах выясняется.
О внештатных ситуациях от газовых компаний и городского «Водоканала» информации не поступало, сообщает «Интерфакс».
Сообщения о резком запахе газа в домах нижегородцев начали поступать спасателям 19 июля около 16:00 (мск). Жаловались жители улицы Марата в Канавинском районе, население Нижегородского и Советского районов, микрорайона Мещерское озеро.
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