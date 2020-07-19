Нижегородцы получили рекомендации проветривать жилье из-за сильного запаха газа

В Нижегородской области власти порекомендовали жителям областного центра постоянно проветривать квартиры после многочисленных жалоб на сильный запах газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службагубернатора региона.

По поручению главы Нижегородской области Глеба Никитина начал работать оперативный штаб, который должен выявить и устранить причины появления в квартирах нижегородцев запаха газа. Возглавил эту работу замгубернатора Дмитрий Краснов.

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«По данным регионального министерства экологии, на текущий момент запах газа в Нижнем Новгороде ослабевает и практически не ощущается. Региональное министерство энергетики и ЖКХ рекомендует качественно проветрить квартиры. Спасатели продолжают поиск источника возникновения запаха газа», - сообщает пресс-служба нижегородского губернатора.

Причины возникновения запаха газа устанавливают сотрудники ГУ МЧС по Нижегородской области. Представители Роспотребнадзора производят заборы проб воздуха.

По данным пресс-службы ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», причина возникновения резкого запаха в жилых домах выясняется.

О внештатных ситуациях от газовых компаний и городского «Водоканала» информации не поступало, сообщает «Интерфакс».

Сообщения о резком запахе газа в домах нижегородцев начали поступать спасателям 19 июля около 16:00 (мск). Жаловались жители улицы Марата в Канавинском районе, население Нижегородского и Советского районов, микрорайона Мещерское озеро.

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
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