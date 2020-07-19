Нижегородцы получили рекомендации проветривать жилье из-за сильного запаха газа

В Нижегородской области власти порекомендовали жителям областного центра постоянно проветривать квартиры после многочисленных жалоб на сильный запах газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службагубернатора региона.

По поручению главы Нижегородской области Глеба Никитина начал работать оперативный штаб, который должен выявить и устранить причины появления в квартирах нижегородцев запаха газа. Возглавил эту работу замгубернатора Дмитрий Краснов.