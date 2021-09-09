Нижегородские кадеты получили ожоги глаз из-за кварцевой лампы
После инцидента в кадетской школе в Ленинском районе Нижнего Новгорода, где ученики получили ожоги глаз и лица, начата проверка. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области. Отмечается, что ученики пострадали из-за работы кварцевой лампы.
Как заявили родители пострадавших, учителя или медицинские работники не выключили лампы, из-за чего дети просидели под ними весь день. Кадеты обратились за медицинской помощью с ожогами и плохим самочувствием, отмечает Интерфакс.
В министерстве здравоохранения Нижегородской области добавили, что офтальмологи детских поликлиник Нижнего Новгорода провели осмотр 17 учащихся кадетской школы.
А ранее в нижегородской гимназии №13 произошло массовое отравление школьников. Причиной тому стал поразивший детей норовирус. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в Instagram.
Он отметил, что к утру 5 сентября зафиксированы единичные обращения к врачам. Пациенты проходят амбулаторное лечение, госпитализации в стационары нет. Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с массовым отравлением учеников гимназии №13 в Нижнем Новгороде. В медучреждения с жалобами на повышенную температуру обратились 24 школьника, трое были госпитализированы.
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