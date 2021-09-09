Нижегородские кадеты получили ожоги глаз из-за кварцевой лампы

После инцидента в кадетской школе в Ленинском районе Нижнего Новгорода, где ученики получили ожоги глаз и лица, начата проверка. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области. Отмечается, что ученики пострадали из-за работы кварцевой лампы.

Как заявили родители пострадавших, учителя или медицинские работники не выключили лампы, из-за чего дети просидели под ними весь день. Кадеты обратились за медицинской помощью с ожогами и плохим самочувствием, отмечает Интерфакс.

В министерстве здравоохранения Нижегородской области добавили, что офтальмологи детских поликлиник Нижнего Новгорода провели осмотр 17 учащихся кадетской школы.