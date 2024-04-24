Нижегородец из лука выстрелил в мать, предложившую ему найти работу

В сообщении говорится, что инцидент произошёл в городе Первомайске 18 апреля. Неработающего 46-летнего мужчину, ранее судимого за незаконное хранение наркотиков и оружия, разозлило предложение матери-пенсионерки устроиться на работу.

В ответ он произвёл в её сторону два выстрела из своего лука. После этого женщина спряталась в квартире соседа и вызвала стражей порядка.

«Свою вину мужчина признал... Лук у него изъят», - отметили в полиции, добавив, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «угроза убийством».

Ранее экоактивистку Ольгу Кузьмину, которая протестовала против застройки и залезла на дерево со спортивным арбалетом, отправили на принудительное лечение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

