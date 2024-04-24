Нижегородец из лука выстрелил в мать, предложившую ему найти работу
Полиция Нижегородской области задержала местного жителя, который из лука выстрелил в свою мать-пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
В сообщении говорится, что инцидент произошёл в городе Первомайске 18 апреля. Неработающего 46-летнего мужчину, ранее судимого за незаконное хранение наркотиков и оружия, разозлило предложение матери-пенсионерки устроиться на работу.
В ответ он произвёл в её сторону два выстрела из своего лука. После этого женщина спряталась в квартире соседа и вызвала стражей порядка.
«Свою вину мужчина признал... Лук у него изъят», - отметили в полиции, добавив, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «угроза убийством».
Ранее экоактивистку Ольгу Кузьмину, которая протестовала против застройки и залезла на дерево со спортивным арбалетом, отправили на принудительное лечение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru