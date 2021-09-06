На Украине девушка расстреляла учителей из арбалета
Полиция Полтавы установили личность девушки, которая устроила стрельбу в местной школе №11, сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области.
Об инциденте, который произошёл 6 сентября, стражам порядка сообщили очевидцы. По предварительной версии, на территорию школы зашла неизвестная, которая из арбалета ранила двух педагогов.
Полицейские выяснили, что стрелком является местная жительница 2002 года рождения, в настоящее время она даёт показания. В ряде СМИ утверждают, что это бывшая ученица данной школы.
Ранее в России 19-летний Ильназ Галявиев напал на казанскую гимназию №175, где обучался ранее. В результате стрельбы погибли девять человек, ещё более трёх десятков граждан пострадали. Большинство из них - дети.
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