На Украине девушка расстреляла учителей из арбалета

Полиция Полтавы установили личность девушки, которая устроила стрельбу в местной школе №11, сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области.

Об инциденте, который произошёл 6 сентября, стражам порядка сообщили очевидцы. По предварительной версии, на территорию школы зашла неизвестная, которая из арбалета ранила двух педагогов.

Полицейские выяснили, что стрелком является местная жительница 2002 года рождения, в настоящее время она даёт показания. В ряде СМИ утверждают, что это бывшая ученица данной школы.

Ранее в России 19-летний Ильназ Галявиев напал на казанскую гимназию №175, где обучался ранее. В результате стрельбы погибли девять человек, ещё более трёх десятков граждан пострадали. Большинство из них - дети.

