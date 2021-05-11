Niletto отменил концерт в Казани из-за стрельбы в школе

Концерт певца Niletto в Казани был запланирован на 13 мая, но после стрельбы в одной из школ города, артист отменил свое выступление.

Как заявила СМИ менеджер музыканта Ирина Щербинская, выступление может состояться летом.

Утром 11 мая в казанской школе № 175 бывший ученик открыл огонь по преподавателям и школьникам. По информации властей, погибли семь учеников и педагог, 21 человек пострадал. 12 мая в Татарстане объявлен днем траура.

