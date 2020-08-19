Никита Высоцкий назвал Ефремова в суде «очень добрым и верующим»

Актер Никита Высоцкий выступил в суде по делу своего коллеги Михаила Ефремова, где охарактеризовал подсудимого как «очень хорошего человека».

Высоцкий выступает первым свидетелем защиты по делу Ефремова, передает агентство РИА Новости из Пресненского суда.

Процесс по делу Ефремова продолжится 19 августа

Актер охарактеризовал Ефремова как «очень верующего, доброго, импульсивного». Личность Ефремова Высоцкий назвал также «очень хорошей»

По версии следствия 8 июня, двигаясь по Садовому кольцу, Ефремов на своём внедорожнике выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой». Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии.


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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:Михаил Ефремов
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