Никита Высоцкий назвал Ефремова в суде «очень добрым и верующим»
Актер Никита Высоцкий выступил в суде по делу своего коллеги Михаила Ефремова, где охарактеризовал подсудимого как «очень хорошего человека».
Высоцкий выступает первым свидетелем защиты по делу Ефремова, передает агентство РИА Новости из Пресненского суда.
Актер охарактеризовал Ефремова как «очень верующего, доброго, импульсивного». Личность Ефремова Высоцкий назвал также «очень хорошей»
По версии следствия 8 июня, двигаясь по Садовому кольцу, Ефремов на своём внедорожнике выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой». Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
937 тыс.+4 828 / сут.
Умерли
15 989+117 / сут.
Выздоровели
749 тыс.+6 795 / сут.
- Китай заявил, что внешние силы создают раскол в Белоруссии
- Латвия не признает Тихановскую победителем выборов в Белоруссии
- Власти Москвы не планируют снова закрывать предприятия из-за COVID-19
- СМИ: первый кредит под криптовалюту выдан в России
- Ещё 4,8 тысячи случаев COVID-19 подтвердились в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru