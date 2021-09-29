«Никаких контрактов». В МГТУ отвергли связь ареста Сачкова с его работой в вузе

«Его арест не связан с деятельностью в вузе. Он вел преподавательскую деятельность, научной деятельностью он не занимался, никаких контрактов», - сообщили РИА Новости в пресс-службе МГТУ.

Как заявила Telegram-каналу «Радиоточка НСН» президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская, она не понимает причины ареста Сачкова и находится «в некотором раздрае».

«Пока точно не знаем, как возможное уголовное дело против Group-IB отразится на отрасли, потому что это первый случай в отрасли информационной безопасности, но, наверное, нехорошо. Ничего хорошего точно не ждем», - призналась Касперская.

