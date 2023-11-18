NHK: В Японии туристический автобус врезался в горный склон

По данным телеканала, ЧП произошло утром 18 ноября. Пожарная охрана сообщила, что ранения получили 8 человек. Одного из пострадавших госпитализировали, он находится в сознании.

Причины аварии устанавливаются.

Ранее автобус рухнул со склона в северной индийской территории Джамму и Кашмир, погибли не менее 38 человек, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

