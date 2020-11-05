Нетрезвый мужчина покусал полицейского в Москве





Мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на сотрудника полиции и покусал его. Как пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, инцидент произошел в отделе полиции в Кривоарбатском переулке.

Сообщается, что нетрезвый 30-летний мужчина оказывал активное сопротивление сотрудникам полиции и пытался покинуть отдел. Когда один из стражей порядка пытался надеть на него наручники, тот укусил полицейского в бедро.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Теперь ему грозит штраф до 200 тыс. рублей, шестимесячный арест или до пяти лет лишения свободы.