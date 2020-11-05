Нетрезвый мужчина покусал полицейского в Москве


Мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на сотрудника полиции и покусал его. Как пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, инцидент произошел в отделе полиции в Кривоарбатском переулке.

Сообщается, что нетрезвый 30-летний мужчина оказывал активное сопротивление сотрудникам полиции и пытался покинуть отдел. Когда один из стражей порядка пытался надеть на него наручники, тот укусил полицейского в бедро.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Теперь ему грозит штраф до 200 тыс. рублей, шестимесячный арест или до пяти лет лишения свободы.

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Ранее на этой неделе возле УВД по Северо-Западному административному округу Москвы был задержан мужчина с шумовой и страйкбольной гранатами. Он пытался пройти в здание, пишет Telegram-канал Life Shot. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на теракт.

А в ночь на 30 октября 16-летний подросток забросил на территорию отдела МВД по Кукморском району Татарстана два «коктейля Молотова».

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:АлкогольМоскваПолиция
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