Заключенные захватили сотрудников ФСИН в колонии под Волгоградом

В материале уточняется, что захват заложников произошел во время заседания дисциплинарной комиссии.

По данным Telegram-канала «Baza», как минимум один сотрудник ФСИН погиб, еще несколько человек ранены.

По предварительной информации, у захватчиков есть заложники из руководства колонии.

