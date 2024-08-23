Заключенные захватили сотрудников ФСИН в колонии под Волгоградом

Несколько заключенных захватили сотрудников ФСИН в исправительной колонии №19 в Волгоградской области, передает РИА Новости со ссылкой на ФСИН.

Участнику захвата в ростовском СИЗО дали 23 года колонии за подготовку теракта

В материале уточняется, что захват заложников произошел во время заседания дисциплинарной комиссии.

По данным Telegram-канала «Baza», как минимум один сотрудник ФСИН погиб, еще несколько человек ранены.

По предварительной информации, у захватчиков есть заложники из руководства колонии.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ЗаключенныеВолгоградская Область

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