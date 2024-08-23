Заключенные захватили сотрудников ФСИН в колонии под Волгоградом
23 августа 202413:33
Несколько заключенных захватили сотрудников ФСИН в исправительной колонии №19 в Волгоградской области, передает РИА Новости со ссылкой на ФСИН.
В материале уточняется, что захват заложников произошел во время заседания дисциплинарной комиссии.
По данным Telegram-канала «Baza», как минимум один сотрудник ФСИН погиб, еще несколько человек ранены.
По предварительной информации, у захватчиков есть заложники из руководства колонии.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru