Участнику захвата в ростовском СИЗО дали 23 года колонии за подготовку теракта

Соответствующее решение принял Южный окружной военный суд. Камнев обвиняется в подготовке взрыва в здании ОМВД Кисловодска в 2021 году. Прокурор просил назначить подсудимому 28 лет колонии.

«Суд постановил признать Камнева виновным и назначить ему 23 года колонии», — заявил судья.

В июне шесть человек, содержавшихся в ростовском СИЗО, напали на двух сотрудников ФСИН и захватили их в заложники. Позднее злоумышленников ликвидировали, выжил только один из захватчиков — Камнев. В июле он начал давать показания по делу о подготовке теракта в Кисловодске, из-за которого и был помещен в СИЗО.

