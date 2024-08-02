Участнику захвата в ростовском СИЗО дали 23 года колонии за подготовку теракта
Выжившего участника захвата заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону Даниила Камнева (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) приговорили к 23 годам заключения по делу о подготовке теракта в отделении полиции Кисловодска. Об этом сообщает ТАСС.
Соответствующее решение принял Южный окружной военный суд. Камнев обвиняется в подготовке взрыва в здании ОМВД Кисловодска в 2021 году. Прокурор просил назначить подсудимому 28 лет колонии.
«Суд постановил признать Камнева виновным и назначить ему 23 года колонии», — заявил судья.
В июне шесть человек, содержавшихся в ростовском СИЗО, напали на двух сотрудников ФСИН и захватили их в заложники. Позднее злоумышленников ликвидировали, выжил только один из захватчиков — Камнев. В июле он начал давать показания по делу о подготовке теракта в Кисловодске, из-за которого и был помещен в СИЗО.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru