Несколько взрывов произошло в селе в Белгородской области
Несколько взрывов произошло ночью в селе Журавлевка Белгородской области вблизи украинской границы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Причины, по которым эти взрывы произошли, — у меня информации нет. Надеюсь, что следственные органы быстро разберутся в этом», — написал глава области на своей странице «Вконтакте».
По предварительной информации, никто не пострадал, отмечает РЕН ТВ.
Накануне в Белгородской области в результате взрыва запущенного с территории Украины снаряда пострадали два человека, напоминает телеканал «360». В Журавлевке, а также в Нехотеевке был введен режим ЧС, около 120 местных жителей эвакуировали в Белгород.
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