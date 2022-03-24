Несколько взрывов произошло в селе в Белгородской области

«Причины, по которым эти взрывы произошли, — у меня информации нет. Надеюсь, что следственные органы быстро разберутся в этом», — написал глава области на своей странице «Вконтакте».

По предварительной информации, никто не пострадал, отмечает РЕН ТВ.

Накануне в Белгородской области в результате взрыва запущенного с территории Украины снаряда пострадали два человека, напоминает телеканал «360». В Журавлевке, а также в Нехотеевке был введен режим ЧС, около 120 местных жителей эвакуировали в Белгород.

