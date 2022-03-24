Несколько взрывов произошло в селе в Белгородской области

Несколько взрывов произошло ночью в селе Журавлевка Белгородской области вблизи украинской границы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту взрыва в Белгородской области

«Причины, по которым эти взрывы произошли, — у меня информации нет. Надеюсь, что следственные органы быстро разберутся в этом», — написал глава области на своей странице «Вконтакте».

По предварительной информации, никто не пострадал, отмечает РЕН ТВ.

Накануне в Белгородской области в результате взрыва запущенного с территории Украины снаряда пострадали два человека, напоминает телеканал «360». В Журавлевке, а также в Нехотеевке был введен режим ЧС, около 120 местных жителей эвакуировали в Белгород.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:ВзрывБелгород
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры