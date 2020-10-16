Армения опровергла данные об ударе по азербайджанской Нахичевани
Представитель Минобороны Армении Шушан Степанян опровергла заявление Баку об ударе по азербайджанской Нахичевани.
Министерство обороны Азербайджана ранее в пятницу обвинило армянскую сторону в обстреле территории Нахичеванской Автономной Республики оперативно-тактической ракетой «Точка – У». По их данным, ракета упала и взорвалась в Ордубадском районе Нахичевани. Мирные жители и гражданские объекты не пострадали.
«По Ордубадскому региону Нахиджеван не запущено ни одной ракеты», - написала Степанян в своем фейсбуке и назвала заявления азербайджанской стороны «очередной ложью». По ее мнению, целью этих заявлений является расширение географии конфликта.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее назвал конфликт в Нагорном Карабахе беспрецедентной по своим масштабам войной. Армянский премьер уточнил, что, по мнению экспертов, в боях на Южном Кавказе задействованы все возможные виды вооружений. Кроме того, Пашинян отметил большое количество военнослужащих, участвующих в вооружённом конфликте, масштабность и жестокость боёв на территории Нагорного Карабаха. Армянский премьер также говорил, что рассматривается вопрос о признании независимости Карабаха.
В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил, что территориальная целостность республики не может быть нарушена ни при каких условиях, признание независимости Нагорного Карабаха является «красной чертой» для Азербайджана, передает RT.
В пятницу Ura.ru сообщало, что Россия начала военно-морские учения в Каспийском море недалеко от столицы Азербайджана Баку.
Конфликт на территории непризнанной Нaгорно-Кaрaбaхской республики обострился 27 сентября. Aрмения и Aзербaйджaн обвинили друг другa в военных действиях, республика сообщила об aртобстрелaх мирных нaселённых пунктов. Позже в Москве Армения и Азербайджан договорились о перемирии с 10 октября, однако бои в зоне конфликта продолжаются.
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