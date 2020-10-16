Армения опровергла данные об ударе по азербайджанской Нахичевани

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее назвал конфликт в Нагорном Карабахе беспрецедентной по своим масштабам войной. Армянский премьер уточнил, что, по мнению экспертов, в боях на Южном Кавказе задействованы все возможные виды вооружений. Кроме того, Пашинян отметил большое количество военнослужащих, участвующих в вооружённом конфликте, масштабность и жестокость боёв на территории Нагорного Карабаха. Армянский премьер также говорил, что рассматривается вопрос о признании независимости Карабаха.

В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил, что территориальная целостность республики не может быть нарушена ни при каких условиях, признание независимости Нагорного Карабаха является «красной чертой» для Азербайджана, передает RT.

В пятницу Ura.ru сообщало, что Россия начала военно-морские учения в Каспийском море недалеко от столицы Азербайджана Баку.

Конфликт на территории непризнанной Нaгорно-Кaрaбaхской республики обострился 27 сентября. Aрмения и Aзербaйджaн обвинили друг другa в военных действиях, республика сообщила об aртобстрелaх мирных нaселённых пунктов. Позже в Москве Армения и Азербайджан договорились о перемирии с 10 октября, однако бои в зоне конфликта продолжаются.

