Несколько взрывов прогремело в Нью-Йорке
Жители Нью-Йорка сообщили о серии мощных взрывов на острове Рузвельта, пишет Fox News.
По словам местных жителей, взрывы были настолько мощными, что десятки домов тряслись и начались подземные толчки. За взрывами последовал пожар. На место приехали как минимум 20 машин скорой помощи и пожарной службы, а над городом кружат спасательные вертолеты.
Позже информация о взрывах не подтвердилась. При этом причина громких хлопков до сих пор не установлена. Поиски нью-йоркского фантомного шума продолжаются. Кроме того, приходят сообщения о перебоях с электричеством на Манхеттене.
Ранее мощный взрыв произошел на складе горючего в центре столицы Гвинеи, Конакри, пострадали как минимум сто человек, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru