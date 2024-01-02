Несколько взрывов прогремело в Нью-Йорке

Жители Нью-Йорка сообщили о серии мощных взрывов на острове Рузвельта, пишет Fox News.

Предварительной причиной взрыва в доме в Сочи стала утечка газа

По словам местных жителей, взрывы были настолько мощными, что десятки домов тряслись и начались подземные толчки. За взрывами последовал пожар. На место приехали как минимум 20 машин скорой помощи и пожарной службы, а над городом кружат спасательные вертолеты.

Позже информация о взрывах не подтвердилась. При этом причина громких хлопков до сих пор не установлена. Поиски нью-йоркского фантомного шума продолжаются. Кроме того, приходят сообщения о перебоях с электричеством на Манхеттене.

Ранее мощный взрыв произошел на складе горючего в центре столицы Гвинеи, Конакри, пострадали как минимум сто человек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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