Несколько районов Новосибирска остались без света из-за обрыва кабеля
20 октября 202415:35
В результате обрыва кабельной линии без света остались несколько микрорайонов Новосибирска, сообщается в Telegram-канале компании «Россети Новосибирск».
Инцидент произошел во время работы строительной техники в охранной зоне электросетей. Работы не были согласованы с энергетической компанией.
Обесточено 20 трансформаторных подстанций. Без света остались жилые комплексы «Молодежный», «Созвездие» и другие районы города.
Ранее в Ростовской области ввели временные ограничения подачи электричества из-за пожаров, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru