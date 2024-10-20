Несколько районов Новосибирска остались без света из-за обрыва кабеля

В результате обрыва кабельной линии без света остались несколько микрорайонов Новосибирска, сообщается в Telegram-канале компании «Россети Новосибирск».

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Инцидент произошел во время работы строительной техники в охранной зоне электросетей. Работы не были согласованы с энергетической компанией.

Обесточено 20 трансформаторных подстанций. Без света остались жилые комплексы «Молодежный», «Созвездие» и другие районы города.

Ранее в Ростовской области ввели временные ограничения подачи электричества из-за пожаров, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
ТЕГИ:ЭлектричествоНовосибирск

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