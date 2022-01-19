Один человек погиб в результате стрельбы в Ницце
19 января 202215:12
В центре Ниццы произошла стрельба. Один человек погиб, нападавший скрылся. Сейчас его разыскивает полиция.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Nice Matin. Инцидент произошел на улице Бюффа. Место происшествия оцеплено.
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19 января 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru