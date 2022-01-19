Один человек погиб в результате стрельбы в Ницце

В центре Ниццы произошла стрельба. Один человек погиб, нападавший скрылся. Сейчас его разыскивает полиция.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Nice Matin. Инцидент произошел на улице Бюффа. Место происшествия оцеплено.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СтрельбаНицца
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