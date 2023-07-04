Несколько человек пострадали при наезде автомобиля на пешеходов в Израиле
4 июля 202314:40
Автомобиль сбил группу пешеходов на севере Тель-Авива, сообщает служба скорой помощи Израиля «Маген Давид адом» («Красный щит Давида»).
По информации ведомства, в результате ранения получили четыре человека.
По данным радио Кан пострадали 10 человек, а Jerusalem Post сообщает, что водитель автомобиля также напал на прохожих с ножом. В итоге злоумышленник был нейтрализован местной полицией.
Ранее автомобиль въехал в толпу людей в Иерусалиме, пострадали как минимум три человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru