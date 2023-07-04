Несколько человек пострадали при наезде автомобиля на пешеходов в Израиле

Автомобиль сбил группу пешеходов на севере Тель-Авива, сообщает служба скорой помощи Израиля «Маген Давид адом» («Красный щит Давида»).

В Иерусалиме легковой автомобиль протаранил остановку

По информации ведомства, в результате ранения получили четыре человека.

По данным радио Кан пострадали 10 человек, а Jerusalem Post сообщает, что водитель автомобиля также напал на прохожих с ножом. В итоге злоумышленник был нейтрализован местной полицией.

Ранее автомобиль въехал в толпу людей в Иерусалиме, пострадали как минимум три человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Ариэль Спорн
ТЕГИ:ПроисшествиеПешеходыНападениеИзраиль

Горячие новости

Все новости

партнеры