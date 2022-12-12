Российский МиГ-31 сопроводил норвежский самолёт «Орион» над Баренцевым морем
Российский МиГ-31 сопроводил над Баренцевым морем самолёт ВВС Норвегии Р-3С «Орион», сообщает пресс-служба Минобороны России.
В сообщении говорится, что истребитель-перехватчик был поднят в воздух «для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения Государственной границы РФ».
«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолёт базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря. В результате профессиональных действий экипажа обеспечено слежение и контроль за маневрами иностранного военного судна», - отметили в ведомстве, добавив, что нарушения границы РФ не допущено.
Ранее заместитель руководителя Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) Ален Пеллетье заявил, что Россия вновь проводит патрулирование воздушного пространства у границ Северной Америки после приостановки минувшей весной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+6 376 / сут.
Умерли
393 тыс.+50 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+5 032 / сут.
- Российский МиГ-31 сопроводил норвежский самолёт «Орион» над Баренцевым морем
- Власти Калужской области приняли стратегию развития региона до 2040 года
- Польша и Германия развернут комплексы ПВО у границы с Украиной
- Пригожин предложил «взять на поруки» Николина, обстрелявшего полицейских под Ростовом
- СМИ: СБУ расстреляла в Бериславе 20 человек и готовит провокацию против России
- Экс-сотрудник Белого дома предпочел победу России в конфликте на Украине
- Лидер группы «КняZz» заявил, что рок-н-ролл переживает кризис
- СМИ: более 600 классов и одна школа ушли на карантин из-за ОРВИ в Воронеже
- В Евросоюзе заявили о гарантии обеспеченности газом текущей зимой
- Экоактивисты разгромили завод Lafarge во Франции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru