Российский МиГ-31 сопроводил норвежский самолёт «Орион» над Баренцевым морем

В сообщении говорится, что истребитель-перехватчик был поднят в воздух «для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения Государственной границы РФ».

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолёт базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря. В результате профессиональных действий экипажа обеспечено слежение и контроль за маневрами иностранного военного судна», - отметили в ведомстве, добавив, что нарушения границы РФ не допущено.

Ранее заместитель руководителя Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) Ален Пеллетье заявил, что Россия вновь проводит патрулирование воздушного пространства у границ Северной Америки после приостановки минувшей весной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

