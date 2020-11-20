Немецкая полиция задержала врача по подозрению в убийстве пациентов с коронавирусом

Немецкая полиция задержала врача университетской клиники города Эссен, подозреваемого в умышленном убийстве пациентов с коронавирусом.

Как сообщает пресс-служба полиции, сотрудника больницы подозревают в том, что он «преднамеренно и противозаконно» вводил больным с тяжёлой формой инфекции препараты, ставшие причиной их немедленной смерти.

По данным следствия, в результате действий врача скончались два мужчины 47 и 50 лет, проходивших лечение у подозреваемого. Отмечается, что больные находились в критическом состоянии.

Медик помещён под предварительное заключение, убийства расследует специально созданная комиссия. Врач дал показания по одной из смертей: по его словам, он хотел избавить от страданий пациента и его близких.

Как сообщили правоохранителям в администрации клиники, 44-летний подозреваемый начал работу в феврале этого года и был отстранён сразу после уведомления от прокуратуры о расследовании. При этом руководство больницы считает, что пациенты были «на последней стадии смерти».

По данным немецкого издания Bild, оба умерших пациента имели серьёзные проблемы со здоровьем, поэтому коронавирус протекал в тяжёлой форме. Кроме того, издание сообщило, что медик рассказывал родственникам больных о своих планах, чтобы те успели попрощаться с умирающими близкими.

