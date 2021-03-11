Неизвестный захватил заложника в Северодвинске
11 марта 202112:55
В Северодвинске (под Архангельском) неизвестный захватил заложника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию города.
Здание, где это произошло, оцеплены. На месте работают полицейские и пожарные, дежурят медики. Сообщается, что злоумышленник с обрезом около 11 часов утра взял в заложники сотрудника микрозаймов. Женщина успела нажать тревожную кнопку, на данный момент они оба находятся внутри.
Движение по проезжей части в районе дома перекрыто.
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11 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru