Неизвестный захватил заложника в Северодвинске

В Северодвинске (под Архангельском) неизвестный захватил заложника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию города.

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Здание, где это произошло, оцеплены. На месте работают полицейские и пожарные, дежурят медики. Сообщается, что злоумышленник с обрезом около 11 часов утра взял в заложники сотрудника микрозаймов. Женщина успела нажать тревожную кнопку, на данный момент они оба находятся внутри.

Движение по проезжей части в районе дома перекрыто.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЗаложникиАрхангельская Область
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