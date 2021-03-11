Школьнице в Якутии грозит тюрьма за вымогательство денег

16-летняя школьница из Якутии может попасть в тюрьму за вымогательство денег у детей и их родителей. Последние просили девушку удалить оскорбительные посты в интернет-сообществе. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по региону.

В отношении девочки было возбуждено три уголовных дела по ч. 1 ст. 163 УК РФ («Вымогательство»).

В полицию обратились родители трех детей, они пожаловались на группу в одной из соцсетей, администратором которого является обвиняемая. В сообществе подросток опубликовала посты оскорбительного характера с фотографиями несовершеннолетних.

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В пресс-службе якутского МВД сообщили, что информация, опубликованная в соцсети, является недостоверной, оскорбляющей честь и достоинство детей. В комментариях есть признаки их травли.

Известно также, что за удаление постов девушка требовала деньги в размере до 500 рублей.

По решению Роскомнадзора сообщество может быть заблокировано.

Ранее сообщалось, что несовершеннолетний житель Ноябрьска, наладивший торговлю наркотиками в городах ЯНАО и ХМАО, предстанет перед судом. Школьник выручил на продаже наркотиков сотни тысяч рублей, на часть из которых купил мебель и бытовую технику, передает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:ШколаЯкутия
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