Школьнице в Якутии грозит тюрьма за вымогательство денег

16-летняя школьница из Якутии может попасть в тюрьму за вымогательство денег у детей и их родителей. Последние просили девушку удалить оскорбительные посты в интернет-сообществе. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по региону.

В отношении девочки было возбуждено три уголовных дела по ч. 1 ст. 163 УК РФ («Вымогательство»).

В полицию обратились родители трех детей, они пожаловались на группу в одной из соцсетей, администратором которого является обвиняемая. В сообществе подросток опубликовала посты оскорбительного характера с фотографиями несовершеннолетних.