Неизвестный в Китае напал на детский сад и ранил 18 человек

Неизвестный в Китае напал на детский сад и ранил 16 детей и двоих воспитателей. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Инцидент произошел в Гуанси-Чжуанском автономном районе, в городе Бэйлю примерно в 14:00 по местному времени (9:00 мск).

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Пострадавшие получили колото-резаные раны, два ребенка находятся в тяжелом состоянии, передает РЕН ТВ.

Подозреваемый уже задержан полицией. О мотивах его поступка пока ничего неизвестно.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НападениеКитай
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