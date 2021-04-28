Неизвестный в Китае напал на детский сад и ранил 18 человек

Неизвестный в Китае напал на детский сад и ранил 16 детей и двоих воспитателей. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Инцидент произошел в Гуанси-Чжуанском автономном районе, в городе Бэйлю примерно в 14:00 по местному времени (9:00 мск).