Неизвестный устроил стрельбу на трассе Хабаровск — Владивосток
27 мая 202309:49
Мужчина устроил стрельбу вблизи заправки и пунктов питания на автодороге Хабаровск - Владивосток, в результате поврежден торговый павильон. Об этом сообщили в прокуратуре Приморского края.
ЧП произошло 27 мая на 721-м километре трассы.
«Неизвестный произвел выстрелы из неустановленного предмета, в результате которых поврежден торговый павильон», — указали в надзорном ведомстве.
Прокуратура Надеждинского района контролирует ход и итоги доследственной проверки по факту произошедшего.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru