Неизвестный устроил стрельбу на трассе Хабаровск — Владивосток

Мужчина устроил стрельбу вблизи заправки и пунктов питания на автодороге Хабаровск - Владивосток, в результате поврежден торговый павильон. Об этом сообщили в прокуратуре Приморского края.

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ЧП произошло 27 мая на 721-м километре трассы.

«Неизвестный произвел выстрелы из неустановленного предмета, в результате которых поврежден торговый павильон», — указали в надзорном ведомстве.

Прокуратура Надеждинского района контролирует ход и итоги доследственной проверки по факту произошедшего.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:СтрельбаПриморский Край

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