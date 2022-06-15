Неизвестный украл флаг РФ в консульстве в Битоле

Неизвестный украл флаг РФ в почетном консульстве страны в городе Битола (Македония). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

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В настоящее время полиция ищет человека, совершившего кражу. Обстоятельства случившегося выясняются.

Отмечается, что о краже флага сообщила в полицию сотрудница консульства.

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:Македония
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