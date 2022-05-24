Флаг России подняли на здании мэрии Светлодарска
Город Светлодарск, расположенный к северу от Дебальцева, перешел под контроль сил РФ и ДНР. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на мэра Дебальцева Игоря Захаревича.
«Сейчас в Светлодарске уже появился российский флаг, и то, что он вывешен на здании светлодарской администрации, это я вам подтверждаю», — подчеркнул градоначальник.
В Светлодарске находится одна из крупнейших в Европе Углегорская тепловая электростанция. Ранее город контролировали украинские силы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru