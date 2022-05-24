Флаг России подняли на здании мэрии Светлодарска

За последние сутки в Москве выявлены 172 случая COVID-19

В 2023 году Москва сможет обеспечивать стомированных пациентов отечественными медицинскими изделиями

Московская служба занятости расширила базу вакансий до 340 тысяч

Около 360 тысяч человек присоединились к акции «Ночь в музее» в Москве

Двух редких птиц изъяли у уличных фотографов на Арбате