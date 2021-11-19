Неизвестный угрожал взорвать самолёт «Санкт-Петербург — Нур-Султан»
Неизвестный заявил об угрозе взрыва на борту самолёта казахстанской авиакомпании Air Astana, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.
В сообщении уточнили, что инцидент произошёл вечером 17 ноября. В Call-центр авиаперевозчика поступило сообщение от неизвестно о возвможном взрыве рейса 138 «Пулково — Нур-Султан», который в итоге благополучно приземлился.
Ранее в посёлке Шортанды в Акмолинской области Казахстана произошёл взрыв баллона с газом, в результате чего погибли три человека, сообщает RT.
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