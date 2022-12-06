Неизвестный ударил экс-президента Албании

Неизвестный напал на экс-президента Албании и лидера оппозиционной Демпартии Сали Беришу, сообщает портал Kosovo online, разместивший видео происшествия.

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Отмечается, что инцидент произошёл во время акции протеста в ходе саммита ЕС – Западные Балканы в Тиране на бульваре Мучеников Нации.

«Неизвестный мужчина ударил Беришу кулаком в голову, затем охрана экс-президента догнала и избила нападавшего», - сообщает портал.

Ранее министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок забросали яйцами в ходе её предвыборного выступления в Северном Рейне — Вестфалии, сообщает RT.

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ФОТО: скриншот с видео
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