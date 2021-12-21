Неизвестный сообщил о минировании всех самолетов в Шереметьево
21 декабря 202100:20
Анонимная информация о минировании всех самолетов в Шереметьево поступила в аэропорт. Об этом сообщает ТАСС.
В настоящее время по данной информации специалисты проводят проверку. Тем не менее, аэропорт ведет работу в обычном режиме, меры безопасности усилены.
Ранее 14 декабря сообщалось о «минировании» самолетов в московском аэропорту.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru