Неизвестные «заминировали» самолет Москва - Хабаровск
Неизвестные сообщили о минировании прибывшего в Хабаровск из Москвы самолета, по итогам проверки специалистов угроз не обнаружено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу хабаровского аэропорта.
Отмечается, что о «минировании» стало известно, когда самолет находился в воздухе, пишет РИА ФАН.
«В связи с поступившей информацией <...> принято решение о проведении в установленном порядке встречного досмотра воздушного судна, пассажиров, багажа, груза и почты с привлечением службы авиационной безопасности аэропорта Хабаровск, кинологов и взрывотехников УМВД России по Хабаровскому краю», — сообщили в аэропорту.
Пассажиры покинули борт, специалисты провели досмотр самолета. После проверки воздушного судна взрывных устройств обнаружено не было.
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