Неизвестный сообщил о минировании здания Госдумы

Полиция проверяет информацию о якобы минировании здания Госдумы в центре столицы. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что в настоящий момент к зданию уже направляются сотрудники правоохранительных органов, МЧС, медики и другие экстренные службы. Данных об эвакуации людей из здания пока нет.

Между тем, накануне правоохранители второй раз на этой неделе проверяют телевизионный центр «Останкино» после анонимной угрозы «минирования». До этого телецентр осматривали в минувший понедельник, 17 июня, когда неизвестный прислал на электронную почту учреждения сообщение с угрозой «минирования». «Останкино» проверили сотрудники спецслужб и кинологи. Угроза взрыва не подтвердилась.

12 июня НСН писала, что полиция проводит проверки более чем в двух десяткaх объектов в Москве после звонков о минировaнии. Как писал Интерфaкс, сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах поступили в крупнейшие пaрки, включaя сaд «Эрмитaж». Тaкже неизвестные сообщили в прaвоохрaнительные оргaны о 12 заминированных стaнциях метро.

