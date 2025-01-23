Неизвестный попытался доставить в СИЗО мобильные телефоны при помощи дрона

Неизвестный попытался доставить в СИЗО в Нальчике с помощью беспилотника зарядные устройства и мобильные телефоны. Об этом сообщила пресс-служба ФСИН России.

Замглавы УФСИН Башкирии задержан по делу о вымогательстве премий у подчиненных

Отмечается, что дрон был перехвачен сотрудниками управления ФСИН России по Кабардино-Балкарии. Он нес на себе сверток с комплектом беспроводных наушников, зарядными кабелями и двумя мобильными телефонами.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее силовики задержали заместителя начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний по Башкирии. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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