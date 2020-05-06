Неизвестный похитил из московского ресторана 60 булок
В сети быстрого питания «Макдоналдс» неизвестный украл 60 булок, общая стоимость которых составила около 300 рублей. Об этом сообщает Вечерняя Москва со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по г. Москве.
Как передает издание, в субботу 2 мая мужчина украл хлебобулочные изделия во время разгрузки и передачи товара из грузового автомобиля в помещение ресторана. Кража произошла в половину шестого вечера, общая стоимость товара составила 275 рублей 50 копеек. Водитель, пытавшийся остановить похитителя, убежал после того, как мужчина выхватил предмет, похожий на нож.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, подозреваемого разыскивают. В правоохранительные органы обратился представитель ресторана.
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